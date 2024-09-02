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Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді

Парламент може призначити двох нових міністрів на Мінрегіон та інфраструктури.

Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді. Парламент може призначити двох нових міністрів на Мінрегіон та інфраструктури. А також в.о. міністрів чотирьох міністерств планують нарешті призначити міністрами. 

Про це LB.UA повідомили співрозмовники в «Слузі народу». 

"У п’ятницю (30 серпня) була чергова нарада на чолі з президентом. Засідала «мала фракція» у змішаному форматі. Ймовірно, що цього тижня Верховна Рада повернуться до кадрових призначень в уряді", – розповіло джерело в «Слузі народу». 

Інший співрозмовник з політради партії "Слуга народу" підтвердив, що "на нараді з президентом знову говорили про необхідність заповнення кадрів у вересні. Не виключено, що навіть цього тижня", – долало джерело. 

За словами нардепів, ймовірне голосування за призначення декількох в.о. міністрів очільниками відомств буде у четвер, 5 вересня. 

Так, тимчасовий виконувач обов'язків Олександр Порхун стане міністром у справах ветеранів. Тарас Висоцький може очолити Мінагро. Ростислав Карандєєв — Мінкультури. Матвій Бідний — молоді та спорту. Олексій Кулеба — Мінрегіон. Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський може стати міністром інфраструктури. 

Щодо відставки голови уряду Дениса Шмигаля, про що в «Слузі народу» активно говорили наприкінці липня, то наразі це питання знято з порядку денного.

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