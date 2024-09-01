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​NAUDI закликає якнайшвидше ухвалити законопроєкт про засекречування локації підприємств ОПК пресреліз

​NAUDI закликає якнайшвидше ухвалити законопроєкт про засекречування локації підприємств ОПК
Стенд компанії NAUDI
Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) ініціювала внесення в парламент законопроєкту про засекречування локації підприємств ОПК.

Про це асоціація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Українські виробники озброєнь неодноразово піднімали питання засекречування локації та даних про підприємств ВПК. За ініціативою Національної асоціації української оборонної промисловості на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств був розроблений відповідний законопроект, який внесений до Верховної Ради України народними депутатам Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом, - йдеться у повідомленні NAUDI. - Цей законопроекти дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення «контактної інформації» замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності”. 

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України закликає парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт.

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