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​«Виробникам озброєння заморожують значні обігові кошти у звʼязку з курсом валют», – гендиректор "Української бронетехніки" новини компаній

У зв’язку з різким ростом курсу іноземної валюти, підприємства стикаються з тим, що розрахункова вартість за контрактом суттєво відрізняється від реальної. 

​«Виробникам озброєння заморожують значні обігові кошти у звʼязку з курсом валют», – гендиректор "Української бронетехніки"
Владислав Бельбас
Фото: Українська бронетехніка

Держава заморожує значні обігові кошти виробникам зброї через зміни курсів валют. 

Про це написав гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас у блозі на «Українській правді».

“У зв’язку з різким ростом курсу іноземної валюти, підприємства стикаються з тим, що розрахункова вартість за контрактом суттєво відрізняється від реальної. Розрахунок вартості виробів за контрактом кілька місяців тому зроблено на одним курсом, скажімо 42 гривні за євро, в на сьогодні євро вже 46 гривень. Заморожується десятки мільйонів обігових коштів, які мали б піти на розвиток» – стверджує гендиректор «Української бронетехніки» – виробника бронемашин, мінометів та боєприпасів. 

Надано &quot;Українською бронетехнікою&quot;
Надано "Українською бронетехнікою"

Вказує Бельбас і на відсутність довготривалого планування: «Тема довготривалих контрактів для оборонки – це лиш піар. Станом на сьогодні нема жодних ознак, що хтось збирається запускати цей механізм. Адже для того, щоб довготривалі контракти запрацювали, необхідно вносити зміни в законодавство та нормативні акти. Ці зміни зараз навіть не обговорюються».

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