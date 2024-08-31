​Світовий банк підтримає українську освіту через новий проєкт LEARN із фінансуванням близько $415 млн

Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні з використанням фінансового інструменту “Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR)” — “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN).
Як повідомили у Мінфіні, доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить 415 млн доларів США. Проєкт спрямований на підтримку системи освіти в Україні:
- покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
- забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.
Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, уряд має на меті покращити та зробити більш безпечним освітній процес в умовах воєнного стану.
"Проєкт LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни", – зазначив він.
Підписання Угоди за проєктом має відбутись у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету.
- У червні Шмигаль і керівництво Світового банку підписали угоду про підтримку України в покращенні ринку житла.
- Згодом стало відомо, що Світовий банк із партнерами й донорами мобілізував на підтримку України $42 млрд у межах ініціативи PEACE.