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​Світовий банк підтримає українську освіту через новий проєкт LEARN із фінансуванням близько $415 млн

До кінця 2024 року Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету. 

​Світовий банк підтримає українську освіту через новий проєкт LEARN із фінансуванням близько $415 млн
Фото: ABS-CBN News

Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні з використанням фінансового інструменту “Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results»  (PforR)” — “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN). 

Як повідомили у Мінфіні, доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить 415 млн доларів США. Проєкт спрямований на підтримку системи освіти в Україні: 

  • покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; 
  • забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, уряд має на меті покращити та зробити більш безпечним освітній процес в умовах воєнного стану. 

"Проєкт LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни", – зазначив він.

Підписання Угоди за проєктом має відбутись у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників  Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету. 

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