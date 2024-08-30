Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у суботу

Укренерго повідомило про графік відключень світла 31 серпня.
За інформацією компанії, застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 00.00 – 16.00 – одна черга відключень;
- 16.00 – 22.00 – дві черги;
- 22.00 – 24.00 – одна черга;
Компанія попередила, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- Нещодавно МАГАТЕ заявило, що чотири енергоблоки на українських АЕС відключилися від мережі під час російської атаки у понеділок, 26 серпня. Мова про енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС, а також енергоблок 3 Південноукраїнської АЕС.
- Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький тим часом заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут. Кудрицький не вважає, що на країну очікує якийсь апокаліптичний сценарій.