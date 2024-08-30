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Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у суботу

Наприклад, упродовж 16.00 – 22.00 задіють одночасно дві черги.

Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у суботу
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

Укренерго повідомило про графік відключень світла 31 серпня.

За інформацією компанії, застосування і обсяг обмежень будуть такими:  

  • 00.00 – 16.00 – одна черга відключень;
  • 16.00 – 22.00 – дві черги;
  • 22.00 – 24.00 – одна черга;

Компанія попередила, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

  • Нещодавно МАГАТЕ заявило, що чотири енергоблоки на українських АЕС відключилися від мережі під час російської атаки у понеділок, 26 серпня. Мова про енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС, а також енергоблок 3 Південноукраїнської АЕС.
  • Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький тим часом заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут. Кудрицький не вважає, що на країну очікує якийсь апокаліптичний сценарій.
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