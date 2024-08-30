Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у суботу

Наприклад, упродовж 16.00 – 22.00 задіють одночасно дві черги.

LB.ua в Google News

відключення світла у Дніпрі

Укренерго повідомило про графік відключень світла 31 серпня.

За інформацією компанії, застосування і обсяг обмежень будуть такими:

00.00 – 16.00 – одна черга відключень;

16.00 – 22.00 – дві черги;

22.00 – 24.00 – одна черга;

Компанія попередила, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.