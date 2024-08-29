Укренерго розповіло про відключення світла у п'ятницю

30 серпня відключення світла будуть застосовувати протягом всієї доби.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
Так, із 18.00 по 21.00 будуть діяти три черги відключень. Із 6.00 по 9.00, а також із 14.00 по 18.00 та з 21.00 по 24:00 діятимуть дві черги.
В інший час доби застосують одну чергу відключень.
Укренерго наголосило, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
- 29 серпня Укренерго запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.
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- Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький тим часом заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут. Кудрицький не вважає, що на країну очікує якийсь апокаліптичний сценарій.