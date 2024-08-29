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Укренерго розповіло про відключення світла у п'ятницю

Графіки діятимуть упродовж усієї доби.

Укренерго розповіло про відключення світла у п'ятницю
відключення світла
Фото: EPA/UPG

30 серпня відключення світла будуть застосовувати протягом всієї доби.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Так, із 18.00 по 21.00 будуть діяти три черги відключень. Із 6.00 по 9.00, а також із 14.00 по 18.00 та з 21.00 по 24:00 діятимуть дві черги.

В інший час доби застосують одну чергу відключень.

Укренерго наголосило, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

  • 29 серпня Укренерго запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.
  • Нещодавно МАГАТЕ заявило, що чотири енергоблоки на українських АЕС відключилися від мережі під час російської атаки у понеділок, 26 серпня. Мова про енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС, а також енергоблок 3 Південноукраїнської АЕС.
  • Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький тим часом заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут. Кудрицький не вважає, що на країну очікує якийсь апокаліптичний сценарій.
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