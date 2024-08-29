Укренерго розповіло про відключення світла у п'ятницю

30 серпня відключення світла будуть застосовувати протягом всієї доби.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Так, із 18.00 по 21.00 будуть діяти три черги відключень. Із 6.00 по 9.00, а також із 14.00 по 18.00 та з 21.00 по 24:00 діятимуть дві черги.

В інший час доби застосують одну чергу відключень.

Укренерго наголосило, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.