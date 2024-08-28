Чернишов та Фіцо обговорили співпрацю для зміцнення спільної енергетичної безпеки

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це повідомив Олексій Чернишов.
Ключовою темою стала співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки в умовах сучасних викликів.
Чернишов уточнив, що для Словаччини це стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України - посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.
Чернишов подякував Роберту Фіцо за конструктивну позицію та відкритість до діалогу.
Співрозмовники домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону.