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Чернишов та Фіцо обговорили співпрацю для зміцнення спільної енергетичної безпеки

Для України це посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

Чернишов та Фіцо обговорили співпрацю для зміцнення спільної енергетичної безпеки
Роберт Фіцо та Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомив Олексій Чернишов.

Ключовою темою стала співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки в умовах сучасних викликів.

Чернишов уточнив, що для Словаччини це стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України - посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

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Чернишов подякував Роберту Фіцо за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. 

Співрозмовники домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону.

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