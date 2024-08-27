Енергоатом анонсував будівництво Чигиринської АЕС на Черкащині

Тут хочуть звести чотири нові енергоблоки за технологією AP1000.

Енергоатом заявив, що готується до реалізації проєкту із будівництва Чигиринської АЕС на Черкащині.

За інформацією компанії, вона шукає новий майданчик для будівництва і найбільш перспективним з них є Чигиринський поблизу містечка Орбіта. Там хочуть звести чотири нові енергоблоки за технологією AP1000.

В Енергоатомі пояснили, що енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тому є потреба звести нову електростанцію.

Наразі депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення землі у постійне користування Енергоатома і передати ділянки площею понад 38 га у постійне користування компанії.

Енергоатом заявив також, що хоче відродити орбіту на зразрк Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша.