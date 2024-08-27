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Енергоатом анонсував будівництво Чигиринської АЕС на Черкащині

Тут хочуть звести чотири нові енергоблоки за технологією AP1000.

Енергоатом анонсував будівництво Чигиринської АЕС на Черкащині
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

Енергоатом заявив, що готується до реалізації проєкту із будівництва Чигиринської АЕС на Черкащині.

За інформацією компанії, вона шукає новий майданчик для будівництва і найбільш перспективним з них є Чигиринський поблизу містечка Орбіта. Там хочуть звести чотири нові енергоблоки за технологією AP1000.

В Енергоатомі пояснили, що енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тому є потреба звести нову електростанцію.

Наразі депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення землі у постійне користування Енергоатома і передати ділянки площею понад 38 га у постійне користування компанії.

Енергоатом заявив також, що хоче відродити орбіту на зразрк Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша.

  • Наразі компанія проводить ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках №3 та №4 Хмельницької АЕС, де зводитимуться реактори типу ВВЕР-1000. 
  • Також на ХАЕС стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5 та №6 за американською технологією.
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