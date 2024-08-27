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Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"

Це – один з чотирьох шляхів для додаткових надходжень. 

Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Денис Шмигаль
Фото: скрин відео

Україна має критичну потребу зібрати додаткові кошти до бюджету – це понад 500 млрд гривень уже цього року. Кошти потрібні на зарплати військовим та закупівлю відповідного обладнання оборонної промисловості. Взяти їх у міжнародних партнерів не можна.

Є декілька варіантів, де взяти цю суму, повідомив на форумі "Україна 24. Незалежність" голова уряду Денис Шмигаль. Перший – збільшення внутрішніх запозичень.

"Наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ – ми провели відповідні перемовини і бачимо тут потенціал до кінця року. Другий – збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третій – це розширення бази для військового збору на підвищення ставок військового збору для окремих випадків", – сказав він.

Також в Україні запровадять принцип "воюй або працюй" – введення заходів, які покликані вивести ринок праці з тіні. Очікується, що це збільшить кількість робочих місць та рівень середньої зарплати і для наповнення бюджету.

Україна з 2022-го втратила 3,5 млн робочих місць – 30% економіки. Щоб підтримувати військових, потрібно не менше 10 лн робочих місць, а їх офіційно менше 8 мільйонів. 

"В економіці є цілий ряд професій, які працюють у тіні, не сплачують податки, які критично потрібні Силам оборони. Принцип воюй або працюй не новий, його озвучував президент України, ми всі з цим принципом згідні. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює, всім необхідним", – пояснив прем'єр.

Є цілий ряд заходів із детінізацій як для людей, які отримують зарплати в конвертах, так і для тих, хто зараз за кордоном. 

Шмигаль додав, що на наступний рік є не закрита потреба в $15 млрд. Є декілька сценаріїв, за рахунок чого цю суму можна отримати, зокрема – заморожені російські кошти. 

"Наша ціль – отримати всі 300 млрд доларів. Перший крок – 50 млрд доларів від наших партнерів у вигляді гранту", – пояснив прем'єр.

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