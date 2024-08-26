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ДОТ Міноборони опублікував план закупівель до кінця 2024 року

Він охоплює всі категорії забезпечення, включно з харчуванням, речовим забезпеченням та пально-мастильними матеріалами

ДОТ Міноборони опублікував план закупівель до кінця 2024 року
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" опублікувала план закупівель до кінця 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що план охоплює всі категорії забезпечення ЗСУ, за які відповідає ДОТ, включно з харчуванням, речовим забезпеченням та пально-мастильними матеріалами.

Основна мета - надати потенційним постачальникам достатньо часу для підготовки до закупівель. 

"Заздалегідь плануючи закупівлі, ми робимо ще один крок до зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня підтримки для військовослужбовців. Відкритість закупівельних процесів сприяє налагодженню партнерських відносин із постачальниками, що так само забезпечує стабільне надходження необхідних ресурсів для наших захисників. Ми розраховуємо, що такі ініціативи допоможуть зміцнити нашу спроможність швидко реагувати на виклики та підтримувати високий рівень боєздатності ЗСУ", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

Як повідомлялося, в червні ДОТ законтрактував постачальників харчування для ЗСУ на друге півріччя. 

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