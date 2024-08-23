З 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн для уникнення аварій в енергосистемі.

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії зазначили, що станом на ранок п’ятниці, 23 серпня, рівень споживання електроенергії в країні суттєво знизився через спад спеки. Також з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.

У результаті цього, коли вдень працюють сонячні електростанції, в українській енергосистемі утворюється надлишок елетроенергії.

Також в "Укренерго" додали, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої. Задля подолання надлишку, який може спричинити аварії, вирішили відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

"Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", — зазначили в Укренерго.

Вже 25 серпня буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

Після масованих і умисних російських ударів по об'єктах енергетики в Україні цьогоріч повернулися стабілізаційні відключення. Переважно вони діяли протягом червня-липня, але наприкінці місяця, після виведення з ремонту декількох блоків, ситуація покращилася. Цього тижня, через спеку, світло знову обмежували, але не так масово.