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В Україні ветерани отримали понад 410 млн грн на розвиток власної справи і компенсації на придбання житла

Шмигаль наголосив, що ветеранський бізнес "розглядаємо як одну з основ відновлення та зростання економіки". 

В Україні ветерани отримали понад 410 млн грн на розвиток власної справи і компенсації на придбання житла
українські бійці
Фото: ukrinform.ua

Майже 900 ветеранів і їхніх рідних отримали в межах грантової програми єРобота понад 410 млн гривень на започаткування і розвиток власної справи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на VII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Укрінформ".

За словами Шмигаля, підтримка надходить по лінії Українського ветеранського фонду, а маркування товарів брендом "Створено захисниками", який набирає популярності, робить ветеранський бізнес упізнаванішим.

Глава уряду також повідомив, що ветерани мають змогу отримати нову професію або вдосконалити знання і вміння через центри профтехосвіти, службу зайнятості, через ваучери на навчання або через Центри ветеранського розвитку. Останні створені при 19 вишах у різних регіонах.

Шмигаль наголосив, що ветеранський бізнес "розглядаємо як одну з основ відновлення та зростання економіки". 

Також прем'єр-міністр наголосив на важливості програм із забезпечення житлом ветеранів. У 2023 році 2600 ветеранів і їхні родини отримали грошові компенсації від держави на придбання житла. 

"Цьогоріч на це передбачили 5,7 млрд гривень. Для ветеранів доступна пільгово-іпотечна програма єОселя - позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском. Для нас важливо, щоб люди, які захищали країну, мали власну оселю, могли забезпечувати свої родини та реалізовувати себе там, де вважають за потрібне", - розповів Шмигаль.

  • 22 серпня Президент Зеленський нині підписав указ, яким зобов'язав уряд затвердити стратегію ветеранської політики до 2030 року.
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