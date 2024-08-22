Зеленський доручив Кабміну затвердити стратегію ветеранської політики до 2030 року

Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно затвердити стратегію ветеранської політики до 2030 року.

Президент підписав відповідний указ.

Крім цієї стратегії Кабмін має також затвердити стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та план заходів щодо її реалізації.

Уряд має вжити заходів щодо функціонування ветеранських просторів і забезпечити їхню доступність. Ці простори необхідні для реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя. Також КМУ зобов'язали реалізувати програми підготовки для працівників ветеранських просторів, запровадити ефективні механізм роботи з професійної орієнтації ветеранів, проаналізувати ринок праці для прогнозування потреб у кадрах за професіями і спеціальностями на регіональному рівні.

В Україні мають створити консультативно-аналітичний центр «Єдина ветеранська лінія» для забезпечення надання ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів інформаційно-консультативної підтримки, а також провести моніторинг, аналіз та комплексну оцінку потреб.

Працювати над підтримкою ветеранів мають і обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.