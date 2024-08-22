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Обстріл Богодухова на Харківщині: один загиблий, декілька поранених

На місцях влучань працюють оперативні служби.

Обстріл Богодухова на Харківщині: один загиблий, декілька поранених
запалені свічки

22 серпня російські окупанти завдали ударів по місту Богодухів на Харківщині.

Як повідомила обласна військова адміністрація, унаслідок обстрілу одна людина загинула. Також є поранені.

"Внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Богодухів загинув 57-річний чоловік. Серед постраждалих — 15-річний хлопець, 50-річний чоловік, жінки 28 та 45 років. Вік ще двох постраждалих жінок наразі встановлюється", - зазначили в ОВА.

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