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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер.

22 серпня 03:18-04:50 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Гетьманівка. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, обʼєкти соціальної інфраструктури. Постраждав 43-річний чоловік.

22 серпня 03:14 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Одрадне. Внаслідок обстрілу горіла будівля Шевченківської селищної ради.

22 серпня 02:20 с. Отрадне, внаслідок масованого ракетного обстрілу та БПЛА «Шахед» пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею. 

22 серпня 02:19 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Гетьманівка. Внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля, щонайменше 4 житлові будинки. Постраждала жінка.

17:47 Ізюмський район, Ізюмська ТГ, с. Кам'янка, за межами. Внаслідок обстрілу ракетою Х-35 пошкоджено автівку. 

16:30 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан, гараж.

12:38 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Петрівка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава, дерева, очерет, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, гараж та автомобіль.

12:36 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Постраждала 56-річна жінка.

12:23 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Піски Радьківські. Без постраждалих. 

11:30 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Нечволодівка, фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло сіно, трава. 

11:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава та чагарники, площа пожежі – 5 Га.

11:23 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіли колоди та трава.

09:20 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі - 1 Га. На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

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