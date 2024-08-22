Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3174 людини, у тому числі 246 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 3 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філшкін.

“За 21 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Сіверську, Українську, Костянтинівці і Петрівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 серпня.

Покровський район. У Кураховому, Гірнику та Веселому Гаю в зоні ураження приватний сектор; в Успенівці зруйновано 2 будинки. У Селидовому 1 людина поранена, пошкоджено 10 торгових павільйонів; в Українську 1 людина загинула, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді зруйновано 2 приватні будинки.

Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі. У Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено 8 будинків і 2 лінії електропередач; у Зорі пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Петрівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.