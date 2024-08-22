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Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 604 140 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів
Уламки російського "шахеда"
Фото: Прикордонна поліція Молдови

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 604 140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.08.24

  • особового складу ‒ близько 604140 (+1130)  
  • танків ‒ 8529 (+7)  
  • бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25)  
  • артилерійських систем  –  17262 (+46)  
  • РСЗВ – 1166 (+0)  
  • засоби ППО ‒ 931 (+3)  
  • літаків – 367 (+0)
  • гелікоптерів  – 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96) 
  • крилаті ракети ‒ 2443 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни  - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) 
  • спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, що за тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак.

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