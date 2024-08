За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 604 140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.08.24

особового складу ‒ близько 604140 (+1130)

танків ‒ 8529 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25)

артилерійських систем – 17262 (+46)

РСЗВ – 1166 (+0)

засоби ППО ‒ 931 (+3)

літаків – 367 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96)

крилаті ракети ‒ 2443 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59)

спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак.