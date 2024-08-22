За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 604 140 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.08.24
- особового складу ‒ близько 604140 (+1130)
- танків ‒ 8529 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25)
- артилерійських систем – 17262 (+46)
- РСЗВ – 1166 (+0)
- засоби ППО ‒ 931 (+3)
- літаків – 367 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96)
- крилаті ракети ‒ 2443 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59)
- спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що за тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак.