Серед них - більше 60 дітей та більше 20 маломобільних пасажирів.

Сьогодні, 22 серпня, з Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир, з них - більше 60 дітей та більше 20 маломобільних пасажирів. Також евакуювали 23 кота та 11 собак.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Щоб організувати це, залізничники оперативно додали до поїзда 9 евакуаційних вагонів, які терміново виключили зі складу графікових поїздів”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили що це рекордна кількість людей, які виїжджають з міста за раз від початку цього року.

Під час евакуації залізничникам допомагають волонтери, представники ДСНС та поліція.