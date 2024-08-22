Сьогодні, 22 серпня, з Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир, з них - більше 60 дітей та більше 20 маломобільних пасажирів. Також евакуювали 23 кота та 11 собак.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Щоб організувати це, залізничники оперативно додали до поїзда 9 евакуаційних вагонів, які терміново виключили зі складу графікових поїздів”, - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці наголосили що це рекордна кількість людей, які виїжджають з міста за раз від початку цього року.
Під час евакуації залізничникам допомагають волонтери, представники ДСНС та поліція.
- З 90 населених пунктів Донеччини евакуйовано всіх дітей, водночас ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Покровського районів.
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