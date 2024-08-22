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З Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир

Серед них - більше 60 дітей та більше 20 маломобільних пасажирів.

З Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир
З Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 22 серпня, з Покровська евакуаційним поїздом відправився 371 пасажир, з них - більше 60 дітей та більше 20 маломобільних пасажирів. Також евакуювали 23 кота та 11 собак.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Щоб організувати це, залізничники оперативно додали до поїзда 9 евакуаційних вагонів, які терміново виключили зі складу графікових поїздів”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили що це рекордна кількість людей, які виїжджають з міста за раз від початку цього року. 

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Під час евакуації залізничникам допомагають волонтери, представники ДСНС та поліція.

  • З 90 населених пунктів Донеччини евакуйовано всіх дітей, водночас ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Покровського районів.

  • З окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.

  • У Мирнограді Покровського району Донецької області будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації.

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