Формула миру: відбулася перша тематична зустріч робочої групи з енергетичної безпеки

До неї долучилися представники понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій.

Відбулася перша тематична розширена зустріч робочої групи, присвяченій реалізації пункту формули миру "Енергетична безпека".

Про це йдеться на сайті Президента України.

Зустріч відбулася в онлайн-форматі. До неї долучилися представники понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив партнерам, що внаслідок постійних російських ракетних і дронових обстрілів енергетичної системи Україна втратила понад 9 ГВт генерації. Через це ситуація в гуманітарній сфері та економіці значно погіршилася.

Єрмак додав, що найближчим часом відбудуться аналогічні зустрічі, присвячені іншим пунктам формули миру.

На зустрічі державний секретар Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста зазначив, що його країна під час головування в Раді Євросоюзу працюватиме над просуванням переговорів про вступ України до ЄС, зокрема й щодо інтеграції енергосектору.

"Ми також будемо прагнути досягти мети ЄС REPower – повністю припинити імпорт російського палива до Європейського Союзу. Ми два з половиною роки у війні; настав час розірвати ці енергетичні зв’язки та наявну залежність від Росії", – сказав Болеста.

За результатами конференції учасники ухвалили Спільне комюніке.

Учасники зустрічі, зокрема, зобов’язалися співпрацювати, щоб "сприяти ремонтним роботам в Україні для усунення шкоди енергетичній системі, зокрема шляхом безкоштовної передачі і закупівель обладнання та запасних частин, а також обміну досвідом для підтримки енерго- й теплопостачання в Україні для забезпечення виживання людей, включно також із питанням розподіленої генерації електроенергії для України на території країн регіону".