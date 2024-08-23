Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Херсона

Медики діагностували в жінки вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Сьогодні, 23 серпня, близько 17:30 окупаційні російські війська обстріляли Херсон з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар російської артилерії потрапила 62-річна жінка.

Медики діагностували в неї вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї виявили контузію.

Потерпілій жінці надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.