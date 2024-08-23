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Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Херсона

Медики діагностували в жінки вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. 

Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Херсона
Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Херсона (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 23 серпня, близько 17:30 окупаційні російські війська обстріляли Херсон з артилерії. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар російської артилерії потрапила 62-річна жінка. 

Медики діагностували в неї вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї виявили контузію. 

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Потерпілій жінці надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

  • У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала 47-річна жінка. Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду потрапив під удар російського БпЛА.
  • Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.
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