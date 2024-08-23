Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Херсона

Сьогодні, 23 серпня, близько 17:30 окупаційні російські війська обстріляли Херсон з артилерії.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Під удар російської артилерії потрапила 62-річна жінка.
Медики діагностували в неї вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї виявили контузію.
Потерпілій жінці надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
- У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала 47-річна жінка. Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду потрапив під удар російського БпЛА.
- Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.