Сили оборони: Росія відвела частину військ з Харківщини на Курський напрямок

Росія перекинула деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок, водночас у російської армії достатньо сил для продовження штурмових дій.

Про це повідомлив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", — розповів Саранцев.

Крім того, ворог почав перекидати додаткові резерви на Харківський напрямок, наразі не відомо в якій кількості.

На окремих ділянках фронту на півночі Харківської області знизилася активність російських військ, окупанти почали окопуватися, маскуються та налагоджують зв'язок.

"Найактивнішою ділянкою є місто Вовчанськ. Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняються та просування немає", — додав Саранцев.