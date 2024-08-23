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СБУ викрила схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби на Одещині

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ викрила схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби на Одещині
Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили схему для виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку, яку організували працівники міграційної служби в Одеській області.

Фото: СБУ

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

Фото: СБУ

Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти. Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

Фото: СБУ

Організатори схеми виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Фото: СБУ

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.

Готові паспорти вони передавали замовникам через мережу посередників. Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. американських доларів, залежно від терміновості.

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено:

◾️ понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;◾️ майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

Фото: СБУ

За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.

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