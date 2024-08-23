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Укренерго відновило лінію живлення Запорізької АЕС

Високовольтна повітряна лінія 330 кВ відновила роботу.

Укренерго відновило лінію живлення Запорізької АЕС
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ відновила роботу.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Напередодні внаслідок російських обстрілів одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Запорізька АЕС знову була на межі блекауту.

"Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і  за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні", — зазначили в енергокомпанії.

  • ЗАЕС із 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. З того часу вона пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
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