У Херсоні відомо про двох поранених після російських обстрілів

У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Бригада “швидкої” доставила до медзакладу 47-річну жительку обласного центру, наразі лікарі надають потерпілій медичну допомогу.

Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду теж потрапив під удар російського БпЛА.

50-річний чоловік отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.