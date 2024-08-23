Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні відомо про двох поранених після російських обстрілів

Обоє постраждали від ворожих дронів.

У Херсоні відомо про двох поранених після російських обстрілів
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Іван Щурко

У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Бригада “швидкої” доставила до медзакладу 47-річну жительку обласного центру, наразі лікарі надають потерпілій медичну допомогу.

Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду теж потрапив під удар російського БпЛА.

50-річний чоловік отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.

  • Нині російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies