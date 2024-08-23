У Херсоні відомо про двох поранених після російських обстрілів

У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала жінка.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Бригада “швидкої” доставила до медзакладу 47-річну жительку обласного центру, наразі лікарі надають потерпілій медичну допомогу.
Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду теж потрапив під удар російського БпЛА.
50-річний чоловік отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
- Нині російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.