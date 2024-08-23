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Ворог атакував передмістя Херсона з безпілотника, є поранені

На момент обстрілу жінки перебували на вулиці.

Ворог атакував передмістя Херсона з безпілотника, є поранені
Фото: Google Maps

Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що на момент ворожого обстрілу місцеві мешканки перебували на вулиці. 

Внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму, струс головного мозку, забій потилиці та уламкове поранення стегна. 

У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги. 

Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

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