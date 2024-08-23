Ворог атакував передмістя Херсона з безпілотника, є поранені

У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги.

Відомо, що на момент ворожого обстрілу місцеві мешканки перебували на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

На момент обстрілу жінки перебували на вулиці.

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