Ворог атакував передмістя Херсона з безпілотника, є поранені

Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Відомо, що на момент ворожого обстрілу місцеві мешканки перебували на вулиці.
Внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму, струс головного мозку, забій потилиці та уламкове поранення стегна.
У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги.
Медики надають необхідну допомогу постраждалим.
- Через російські обстріли за минулу добу на Херсонщині загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення.