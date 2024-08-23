Плюс 1000 МВт потужності: ще один блок АЕС повернули з ремонту

З ремонту достроково вийшов іще один блок АЕС. Його підключили до системи 23 серпня, повідомили в Міненерго.

Робота блоку додаватиме 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. Виведення з ремонту відбувся з дотриманням усіх норм, розповів міністр Герман Галущенко.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – прокоментував він.