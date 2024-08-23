Плюс 1000 МВт потужності: ще один блок АЕС повернули з ремонту

З ремонту достроково вийшов іще один блок АЕС. Його підключили до системи 23 серпня, повідомили в Міненерго.
Робота блоку додаватиме 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. Виведення з ремонту відбувся з дотриманням усіх норм, розповів міністр Герман Галущенко.
"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – прокоментував він.
- Після масованих і умисних російських ударів по об'єктах енергетики в Україні цьогоріч повернулися стабілізаційні відключення. Переважно вони діяли протягом червня-липня, але наприкінці місяця, після виведення з ремонту декількох блоків, ситуація покращилася. Цього тижня, через спеку, світло знову обмежували, але не так масово.