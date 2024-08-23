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Плюс 1000 МВт потужності: ще один блок АЕС повернули з ремонту

Це дозволить не обмежувати енергопостачання. 

Плюс 1000 МВт потужності: ще один блок АЕС повернули з ремонту
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

З ремонту достроково вийшов іще один блок АЕС. Його підключили до системи 23 серпня, повідомили в Міненерго.

Робота блоку додаватиме 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. Виведення з ремонту відбувся з дотриманням усіх норм, розповів міністр Герман Галущенко

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – прокоментував він. 

  • Після масованих і умисних російських ударів по об'єктах енергетики в Україні цьогоріч повернулися стабілізаційні відключення. Переважно вони діяли протягом червня-липня, але наприкінці місяця, після виведення з ремонту декількох блоків, ситуація покращилася. Цього тижня, через спеку, світло знову обмежували, але не так масово. 
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