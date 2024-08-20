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Рада викликає на завтра міністра енергетики Галущенка для доповіді щодо боротьби з корупцією

Минулого тижня на хабарі в пів мільйона доларів викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла. 

Рада викликає на завтра міністра енергетики Галущенка для доповіді щодо боротьби з корупцією
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді щодо боротьби з корупцією. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який вніс відповідну пропозицію на голосування. 

За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури.

“За” - 270 з 150 необхідних голосів нардепів. 

  • Минулого тижня на хабарі в пів мільйона доларів викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За ці гроші він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого.
  • Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка. Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Хейло може внести 25 млн грн застави.
  • Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
  • Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
  • Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
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