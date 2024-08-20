Рада викликає на завтра міністра енергетики Галущенка для доповіді щодо боротьби з корупцією

Минулого тижня на хабарі в пів мільйона доларів викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді щодо боротьби з корупцією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який вніс відповідну пропозицію на голосування.

За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури.

“За” - 270 з 150 необхідних голосів нардепів.