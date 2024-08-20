Порошенко про заборону УПЦ МП: українці боролись за це 300 років

Фракція «Європейська Солідарність» вважає ухвалення закону про заборону московської церкви в Україні великою перемогою нашої держави і всіх, хто виборював незалежність протягом століть. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті партії.



«Ми, українці, боролися за це більше 300 років. Наша команда боролася за це 10 років, долаючи перешкоди, брехню – нібито хтось проти у Вашингтоні, в Європі. А насправді проти була та «п’ята колона», яка сидить всередині країни. На сьогоднішній день, дякуючи вам, ми це подолали», – сказав лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.

Він наголосив – більше 80% українців за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України.

«Сьогодні цей закон дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити вибір для себе – чи він з Україною, і тоді ласкаво просимо до лав церкви. Або він проти України – і напрямок нехай вибирає, або Ростов, або Москва, але точно не в Україні», – сказав Порошенко.

Депутат від «ЄС» Володимир Вʼятрович назвав ухвалення закону другим важливим після Томосу кроком.



«Напередодні Дня Незалежності це дуже важливий крок на шляху до свободи. На шляху до «Геть від москви»! Ми долаємо цю неволю, якій 300 років, ми врешті-решт відірвемося і в церковному плані від Москви, ми припинимо діяльність РПЦ в Україні, яка є інструментом російського імперіалізму. Це те, до чого ми довго йшли, це те, важливим кроком до чого було власне ухвалення Томосу. Зараз це другий вирішальний крок, який гарантує свободу України в церковному плані», – переконаний народний депутат Володимир В’ятрович.