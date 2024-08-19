Президент пояснив, чому ніхто з партнерів не був попереджений про операцію.

Наразі Україна контролює 92 населені пункти Курської області РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога".

"На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - заявив глава держави.

Президент сказав, що наразі російське прикордоння навпроти Сумщини "значною мірою очищене від присутності російської армії".

Зеленський також пояснив, чому партнерів не повідомляли про наміри атакувати Курську область.

"Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що "зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею".

Зеленський сказав, що важливо, аби партнери України "були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру".