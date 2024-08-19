​Тимчасовий повірений пояснив, чому в Україні досі не затвердили нового посла Грузії

Ситуація тягнеться ще з жовтня 2022 року.

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин розповів, чому досі в нашій державі немає посла Грузії, передає "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Харишин зазначив, що Киї був готовий прийняти грузинського дипломата - ще в жовтні 2022 року наша держава запросила й отримала агреман про призначення нового посла.

Однак остаточному затвердженню завадила, за словами тимчасового повіреного, незрозуміла риторика з боку грузинської влади.

"Як не дивно, але така риторика збіглася з "перфомансом", який антиукраїнські, проросійські і, я сподіваюся, антигрузинські сили провели тут, біля будівлі посольства, з образливими плакатами та гаслами щодо України. На жаль, до подібної риторики незабаром вдалися і деякі інші грузинські політики, зокрема представники урядових структур і парламентського корпусу", – сказав Харишин.

Він вважає, що складається враження, ніби хтось хоче заглушити колись зразкові відносини між Грузією та Україною.

"Звісно, на такому тлі, як держава, яка поважає себе і поважає інші держави, як і будь-яка інша нормальна держава, Україна не могла залишити ці факти поза увагою", – пояснив дипломат.

Він додав, що вдалося провести кілька "дуже важливих" робочих зустрічей з представниками МЗС Грузії. Йшлося і про кроки грузинського уряду на шляху до ЄС, виконання рекомендацій Єврокомісії.

Харишин зауважив, що Україна не проти дипломатичних відносин на рівні послів, але "м'яч, як то кажуть, зараз на грузинській половині поля".