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Bihus: у державних компаніях працюють прямо пов'язані з ОПУ люди, часто – на кількох посадах

Деякі з цих працівників мали спільне минуле з Ростиславом Шурмою, Олегом Татаровим, Андрієм Єрмаком. 

Bihus: у державних компаніях працюють прямо пов'язані з ОПУ люди, часто – на кількох посадах
Олег Татаров
Фото: МВС

У декількох великих державних компаніях важливі посади займають люди, прямо пов'язані з Офісом президента, а також люди з минулим у комуністичній партії, підозрювані в правопорушеннях, звільнені з попередніх посад унаслідок скандалів. Про це йдеться у матеріалі Bihus.info. 

Віктор Бусько працює зразу в двох підприємствах, в яких є державна частка. І вони між собою ніяк не пов'язані. 

В якості члена перехідної наглядової ради він працює на ключовій (до російських атак) державній енергогенеруючій компанії "Центренерго", а в "Лісах України" очолює департамент. 

Бусько у 2012 році очолював підприємство зі структури Запоріжсталі "Метінвесту" олігарха Ріната Ахметова. Того ж року саму Запоріжсталь очолив Ростислав Шурма, який зараз є заступником голови Офісу президента. Після Революції Гідності Бусько очолив запорізький осередок "Опозиційного блоку". А обласний осередок тоді очолював Шурма. Потім Бусько потрапив в обласну раду і з'являвся на заходах, де був Шурма. 

У 2019 Бусько став керівником підприємства "Електроважмаш" у Харкові. А наступного року воно стало збитковим. Буська відсторонили виплатили йому близько 4 млн грн, підприємство ліквідували і приєднали до іншого підприємства, створивши нове. У березні 2023 він став директором департаменту розвитку і інвестицій держпідприємства "Ліси України", у серпні держава обрала його своїм представником у наглядову раду "Центренерго". 

Володимир Величко, колега Буська по "Центренерго" та ексколега по Запорізькій обласній раді, був помічником нардепа-комуніста в Раді, депутатом від "Нашого краю", але балотувався і від "Слуги народу" в Харкові. 

Потім він очолював "Харківстандартметрологію", але шукав інших посад. У 2021 році подав кандидатуру на державного секретаря Мінстратегпрому та на очільника Бюро економбезпеки, на яку в мотиваційному листі скрізь писав абревіатуру БЕП замість БЕБ. Також він працював на "Конярство України".

Андрій Гота у 2020 очолив кабінет керівника Офісу президента, а в 2021 став членом наглядової ради "Центренерго", потім увійшов до наглядової ради в Укрнафту. Після звільнення з посади керівника кабінету Андрія Єрмака він став його радником і працював так до осені 2023.При цьому Гота залишився членом наглядової ради, яку розпустили за провал підготовки до опалювального сезону. 

Євгеній Горкунов і Андрій Ткаченко у наглядовій раді "Центренерго" пропрацювали менше тижня і пішли за власним бажанням. Вони пішли працювати в іншу наглядову раду – "Державних українських енергетичних машин", яку створили на залишках підприємства Буська і "Турбоатома". Раніше вони працювали разом у індустріальній спілці Донбасу, а потім – у компанії "Промгазюа", співвласником якої був Василь Фаринник, який очолював за часів Януковича головне слідче управління МВС. Його заступником був нинішній заступник голови ОПУ Олег Татаров. У 2014 вони разом створили адвокатське об'єднання. У 2023 ця пара разом пішла працювати на приватне підприємство – паралельно з державною службою. Ця фірма пов'язана з екснардепом Максимом Єфімовим, який володіє КВН "Парковий", де базується офіс "Слуги народу". На посадах в "Українських енергетичних машинах" Горкунов із Ткаченком за листопад і грудень на двох отримали майже пів мільйона гривень. 

У ДП "Ліси України", крім Буська, працює Костянтин Войцеховський, який десять років працював у структурах Ріната Ахметова.Олексій Кураков, який очолює департамент у "лісах", раніше працював на фабриці структур Ахметова та "Донбасенерго" Єфімова. У 2021 він став комерційним директором "Центренерго", в травні він став заступником міністра енергетики Германа Галущенка

Степан Довгунь, який працює в "Лісах України", багато років працював у структурі МВС. Він працював заступником Максима Цуцкірідзе – кума Татарова. Зарплати в "лісах" журналістам відмовилися говорити, але вони дізналися, що очільники департаментів отримували по 380 000-520 000 грн на місяць. 

В Укрнафті після націоналізації було вже декілька складів наглядових рад. Тут теж працювали Андрій Гота, який очолював кабінет Єрмака, Роза Тапанова, колишня бізнес-партнерка Єрмака і член наглядової ради "Ощадбанку" і очільниця заповідника "Бабин Яр" і Олександр Грибан – колишній заступник міністра економіки, який отримав підозру за ймовірну причетність до розтрати державних коштів. Ще двох членів раді бракувало. Гота, Тапанова і Грибан продовжили отримувати зарплати, коли нову раду не обрали. У цьому році Тапанова увійшла вже до нового складу наглядової ради.

А Грибан після складання повноважень члена наглядової ради очолив управління в Укрнафті. Але він не єдиний працівник Укрнафти з підозрою: віцепрезидента Денис Кудін має підозру за роботу в Фонді держмайна. 

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