Зеленський закликав нардепів зібратися для позбавлення нагород зрадників та врегулювання статусу військових у Курській області

Розгляд цих питань навряд можливий без ухвалення заборони УПЦ МП, оскільки нардепи в липні заблокували трибуну з вимогою розглянути її.

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися "невідкладно у найближчий час" для розгляду питань національної важливості.

Перше – це законодавчі гарантії для військових, які задіяні в курському наступі, щодо отримання всіх виплат і преференцій, передбачених для передової. Зараз цих гарантій немає, оскільки операція відбувається не на українській території.

"Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", – йшлося у зверненні президента.

Також Зеленський доручив Раді врегулювати питання трофейної зброї, яку оборонці здобувають у боях.

Окрім цього, він закликав позбавити держаних нагород зрадників країни.

"Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом", – зазначив президент.

Окремо він розповів про засідання Ставки і операцію в Курській області. У російському місті Суджа уже створюють військову комендатуру.

На Ставці представили стратегію повернення українців з полону, обговорили формування списків і роботу з партнерами. Зеленський анонсував розкриття деталей про повернення з полону.