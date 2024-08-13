Україна почала роботу з Великобританією над угодою про 100-річне партнерство

Документ базуватиметься на угодах про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та співробітництво у сфері безпеки від 2024 року.

Україна провела перший раунд переговорів із Великобританією щодо укладення двосторонньої угоди про 100-річне партнерство.

Про це йдеться на сайті Президента України.

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії", – заявив глава ОПУ Андрій Єрмак.

За інформацією Офісу Президента, майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на двох існуючих документах: положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква додав, що українська сторона хоче закріпити "безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва".