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В Україні почав роботу новий посол Бельгії

Бельгійський дипломат запевнив у рішучості докласти всіх зусиль для розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем.

В Україні почав роботу новий посол Бельгії
Заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Бельгії в Україні Люка Якобса.
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 8 серпня, заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Бельгії в Україні Люка Якобса.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Євген Перебийніс відзначив вагомий внесок Бельгії у забезпечення обороноздатності України та висловив вдячність за підтримку України в її євроінтеграційному процесі.

У розмові особливий наголос було зроблено на активному залученні ділових кіл Бельгії до відбудови і модернізації об’єктів української інфраструктури та енергетичного сектору.

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Дипломати обговорили подальше залучення Бельгії до просування Формули миру Володимира Зеленського за межами Європи, підтримку євроінтеграції України та обмінялись думками щодо поточних актуальних питань двостороннього порядку денного.

В свою чергу, бельгійський дипломат запевнив у рішучості докласти всіх зусиль для розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем.

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