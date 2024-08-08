В Україні почав роботу новий посол Бельгії

Бельгійський дипломат запевнив у рішучості докласти всіх зусиль для розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем.

Заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Бельгії в Україні Люка Якобса.

Сьогодні, 8 серпня, заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Бельгії в Україні Люка Якобса.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Євген Перебийніс відзначив вагомий внесок Бельгії у забезпечення обороноздатності України та висловив вдячність за підтримку України в її євроінтеграційному процесі.

У розмові особливий наголос було зроблено на активному залученні ділових кіл Бельгії до відбудови і модернізації об’єктів української інфраструктури та енергетичного сектору.

Дипломати обговорили подальше залучення Бельгії до просування Формули миру Володимира Зеленського за межами Європи, підтримку євроінтеграції України та обмінялись думками щодо поточних актуальних питань двостороннього порядку денного.

В свою чергу, бельгійський дипломат запевнив у рішучості докласти всіх зусиль для розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем.