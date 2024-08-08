Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у столиці країни Порт-Луї. На зустрічі підписали угоду про безвіз між державами.

Як йдеться у повідомленні українського МЗС, на цьому етапі угода насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.

Глава МЗС України висловив вдячність Маврикію за послідовну підтримку України, зокрема голосування за важливі резолюції у Генасамблеї ООН і нещодавнє приєднання до підсумкового комюніке Саміту миру.

Маніш Гобін запевнив у готовності Маврикію допомагати Україні в залученні більшої кількості країн Африки до процесу відновлення справедливого та тривалого миру на основі Формули миру.

Міністри детально обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн.

Дмитро Кулеба та Маніш Гобін окремо ретельно проговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм, який є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.

Міністри домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню.

Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.