Парламент Болгарії заборонив пропаганду ЛГБТ у школах. Норму запропонувала проросійська партія

Парламент Болгарії прийняв поправку до закону про освіту щодо заборони “пропаганди” ЛГБТ, який широко засудили правозахисні групи, повідомляють Euronews.

Нова норма забороняє “пропаганду, просування або підбурювання будь-яким способом, прямо чи опосередковано, в системі освіти ідей і поглядів, пов’язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та/або статтю, ідентичністю, що відрізняється від біологічної”.

Народні депутати переважною більшістю голосів схвалили законопроект: 159 голосів “за”, 22 “проти” і 12 утрималися.

Поправку запропонувала проросійська ультраправа партія країни “Возраждане”. Вона також ввела визначення “нетрадиційної сексуальної орієнтації”, яке пояснюється суперечністю болгарській правовій концепції “емоційного, романтичного, сексуального або чуттєвого потягу між осіб протилежної статі”.

Реакція громадськості та правозахисників

Закон викликав шок у всій Болгарії, правозахисники його розкритикували, а противники вийшли на вулицю з протестами. Активісти та організації, такі як LevFem, Feminist Mobilisations та організація ЛГБТ+ Action, провели мітинг під гаслом “Школа для всіх! Зупинимо ненависть!”.

Forbidden Colours, панєвропейська група захисту прав ЛГБТ засудила новий закон “як прямий наступ на основні права ЛГБТ-спільноти, особливо дітей”.

“Дуже тривожно спостерігати як Болгарія переймає тактику з російської антиправової стратегії. Такі дії не лише регресивні, а й прямо суперечать цінностям рівності та недискримінації, які підтримує Європейський Союз”, ‒ йдеться у заяві організації.