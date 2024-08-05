Болгарія проведе сьомі вибори менше ніж за чотири роки

Спроба сформувати уряд партією “Є такий народ” (ITN) на чолі з популярним телеведучим провалилася.

Болгарія готується провести сьомі загальні вибори менше ніж за чотири роки, пише Bloomberg.

Остання спроба сформувати уряд у країні провалилася після виборів у червні.

“Політичний параліч перешкоджає зусиллям Болгарії приєднатися до єврозони, боротися з хабарництвом і отримати повний доступ до фінансування відновлення від Європейського Союзу з 2021 року”, ‒ зазначає видання.

Тоді протести поклали край домінуванню прем’єр-міністра Бойко Борисова та його партії “Герб”, яка отримала найбільшу кількість голосів на останніх виборах, але не змогла сформувати коаліцію.

Президент Румен Радев передав повноваження на формування уряду невеликій партії “Є такий народ” (ITN) на чолі з популярним телеведучим після того, як дві найбільші політичні сили не досягли успіху. Але й ця остання спроба провалилася, повідомив главі держави під час телевізійної зустрічі сьогодні представник партії.

“Спіраль виборів без результату продовжує крутитися і не просто викликає роздратування. Це також розв’язує деструктивні процеси”, ‒ сказав Радев.

Тепер президент має призначити нові вибори ‒ ймовірно, на початку жовтня ‒ і призначити новий тимчасовий кабінет або залишити на посаді поточний.