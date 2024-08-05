Хусити поцілили по кораблю у Червоному морі у першій за два тижні атаці

Єменські хусити вразили ракетою контейнеровоз "Groton" під прапором Ліберії, який прямував через Аденську затоку. Вчора з'явилася спекуляція, що до атаки можуть бути причетні причетні повстанці Ємену.

Про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію влади.

“Groton” залишив Фуджейру в Об’єднаних Арабських Еміратах і прямував до Джедди у Саудівській Аравії.

Атака відбулася приблизно за 225 кілометрів на південний схід від Адена, де раніше відбулися численні атаки хуситів.

Ракета потрапила в контейнеровоз трохи вище за ватерлінію, завдавши незначних пошкоджень, повідомив Об'єднаний морський інформаційний центр, багатонаціональна коаліція, контрольована ВМС США.

Увесь екіпаж на борту в безпеці. Корабель йде до сусіднього порту.

Бригадний генерал Яхья Сарі, військовий представник хуситів, заявив про атаку у попередньо записаній заяві вчора вдень.

Перед цим ще одна ракета бойовиків цілі не досягнула.

Хусити атакували вперше за два тижні

Атака стала першим за два тижні нападом групи після того, як ізраїльська авіація завдала удару по бойовикам.

Хусити не пояснили двотижневу паузу в своїх атаках на судна у Червоному морі. Схоже сповільнення нападів спостерігалося у листопаді через війну Ізраїлю проти ХАМАСу у Смузі Гази.

Атаки зараз поновилися після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїлу Ганії в Ірані, який є головним “благодійником” хуситів на тлі нового занепокоєння щодо переростання війни в регіональний конфлікт.

Повстанці також заявили, що збили ще один американський безпілотник-розвідник у неділю, пізніше опублікувавши зображення уламків дрона на схилі гори.

Хусити атакували понад 70 суден ракетами та безпілотниками, внаслідок чого загинули чотири моряки. Бойовики захопили одне судно і потопили два. Інші ракети та безпілотники були або перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або впали у воду, не досягнувши своїх цілей.

Хусити стверджують, що їхні атаки спрямовані на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, Сполученими Штатами чи Британією, у рамках кампанії зі зусиль припинити війну Ізраїлю та ХАМАСу. Однак багато кораблів, які зазнали нападу, були або мало, або зовсім не пов’язані з війною. Деякі з них прямували до Ірану.

Щодо “Groton”, то, за інформацією Об’єднаного центру, судно “було мішенню через інші судна в структурі його компанії, які нещодавно заходили в порт Ізраїлю”.