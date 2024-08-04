У Литві відповіли російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував заяви представників російської "опозиції", звільнених за умовами обміну між РФ та країнами Заходу, про нібито "несправедливі санкції Євросоюзу, які "обмежують права простих росіян".
Про це він написав у соцмережі Х.
Ландсбергіс пояснив, що спочатку він чує розмови про невинуватість простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості" росіяни вбивають простих українців.
"Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами й бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на костюмі танка з картону. Я бачу, як звичайні росіяни збираються на площі, щоб сформувати літеру Z. Проста Росія - хвора", - наголосив міністр.
Ландсбергіс додав, що у випадку Росії зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише диктатор Володимир Путін зазнає поразки.
Що передувало
- 1 серпня США, Німеччина та країни-партнери здійснили обмін ув'язненими з Росією. Москва звільнила засуджених опозиціонерів, журналістів та інших політичних в'язнів, а натомість отримала шпигунів та професійного вбивцю.
- Під час пресконференції російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза поскаржився на санкції проти РФ. Він заявив, що часто обмеження спрямовані проти простих росіян.
- Крім того, звільнені з російських в’язниць опозиціонери Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили, що їх ніхто не питав, чи згодні вони на обмін.
- Про те, як відбувся та кому вигідний найбільший обмін ув'язненими з часів Холодної війни, - детально у матеріалі LB.ua.
- Раніше очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, і не лише вона, говорила, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.