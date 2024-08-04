На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із чотирьох громад

Всього планують евакуювати 744 дитини з їх родинами.

Через щоденні масовані обстріли російських окупантів із 13 населених пунктів Донецької області запроваджують примусову евакуацію родин із дітьми.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області через фронтову ситуацію у Новогродівській, Гродівській, Курахівській та Іллінівській громадах.

"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ", — зазначив Філашкін.

Також евакуюють дитину з села Острівське Курахівської громади.

Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами.

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони. На всіх рівнях маємо докласти максимум зусиль, аби вберегти наших дітей", — додав Філашкін.