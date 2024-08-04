Російські окупанти збильшили кількість блокпостів на ТОТ України

Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти збільшили кількість блокпостів на сході України.

Про це інформує Центр нацспротиву.

Зокрема, Кремль "кинув" додаткові сили росгвардії на захоплені території на сході України, які виконуватимуть роль загородзагонів. Вони виявлятимуть дезертирів російської армії.

"Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів. Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", — зазначають у спротиві.