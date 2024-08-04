Через негоду в Україні знеструмлено понад 13 тисяч споживачів, — Міненерго

Також внаслідок обстрілів без світла споживачі Донецькій та Чернігівської областей.

Через погіршення погодних умов у Київській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях знеструмлено понад 13 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 10,9 тисячі абонентів у 43 населених пунктах.

Енергетики заживили понад 10 тисяч абонентів у 44 населених пунктах. На ранок залишається без напруги 145 населених пунктів, загалом – 80,6 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через негоду знеструмлено 197 споживачів у 3 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

На Київщині після проходження грозового фронту знеструмлено 5,5 тисячі абонентів у 42 населених пунктах.

У Сумській області через несприятливі погодні умови без напруги залишається 34 населені пункти - 2,5 тисячі абонентів. Енергетики заживили 72 абоненти у 3 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Загалом без електропостачання залишаються понад 6 тисяч абонентів у 102 населених пунктах, з них 3,5 тисячі через бойові дії.

На Харківщині вранці внаслідок бойових дій без електропостачання 44,2 тисячі споживачів.

У Херсоні без електропостачання залишається 2866 абонентів. Наразі у 48 населених пунктах області без світла понад 26 тисяч абонентів.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій без світла залишаються 1,2 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Через негоду знеструмлено 4,8 тисячі споживачів у 17 населених пунктах.

Майже тиждень Укренерго не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо її вистачає на всі потреби. Водночас компанія веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії. Наразі ведуться розмови з Польщею.