ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони Півдня знищили два ЗРК "БУК-М1" та близько 80 окупантів

Також українські військові знищили ворожий переносний протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Сили оборони Півдня знищили два ЗРК "БУК-М1" та близько 80 окупантів
ЗРК "Бук-М1"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони Півдня за добу знищили 76 російських загарбників та 49 одиниць озброєння та військової техніки. 

Про це ідеться у Telegram-каналі Сил оборони півдня.

Зокрема, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.

Також ворог втратив 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";
  • 7 гармат;
  • 1 міномет;
  • 23 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 розвідувальних БПЛА;
  • 1 переносний протитанковий ракетний комплекс «Фагот»;
  • 6 човнів;
  • 1 багі.

Уражено 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережних пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.

За добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies