Сили оборони Півдня знищили два ЗРК "БУК-М1" та близько 80 окупантів

Сили оборони Півдня за добу знищили 76 російських загарбників та 49 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це ідеться у Telegram-каналі Сил оборони півдня.
Зокрема, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.
Також ворог втратив 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";
- 7 гармат;
- 1 міномет;
- 23 одиниць автомобільної техніки;
- 8 розвідувальних БПЛА;
- 1 переносний протитанковий ракетний комплекс «Фагот»;
- 6 човнів;
- 1 багі.
Уражено 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережних пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.
За добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів.