Сили оборони Півдня знищили два ЗРК "БУК-М1" та близько 80 окупантів

Сили оборони Півдня за добу знищили 76 російських загарбників та 49 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це ідеться у Telegram-каналі Сил оборони півдня.

Зокрема, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.

Також ворог втратив 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";

7 гармат;

1 міномет;

23 одиниць автомобільної техніки;

8 розвідувальних БПЛА;

1 переносний протитанковий ракетний комплекс «Фагот»;

6 човнів;

1 багі.

Уражено 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережних пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.

За добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів.