На Харківщині ворог атакував цивільну інфраструктуру: виникли пожежі

За добу росіяни використали по Харківщині 16 КАБів, 3 ракети різного типу та FPV-дрон.

За добу ворог застосував проти цивільних Харківської області та об’єктів інфраструктури 16 КАБів, 3 ракети різного типу та FPV-дрон.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, 4 серпня вночі ворог обстріляв с. Піщане Чугуївської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

Минулої доби під обстрілом опинився Харків, там влучання по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

У Чугуєві внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура, а на Куп'янщині через обстріли горіла трава.

Також ворог обстріляв Куп'янськ, там горів приватний будинок та дві господарчі споруди. По населених пунктах Куп'янщини ворог завдав авіаударів. Горіли будинки. У Малому Бурлуку виникла масштабна пожежа.

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.