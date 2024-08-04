ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ворог атакував цивільну інфраструктуру: виникли пожежі

За добу росіяни використали по Харківщині 16 КАБів, 3 ракети різного типу та FPV-дрон. 

На Харківщині ворог атакував цивільну інфраструктуру: виникли пожежі
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

За добу ворог застосував проти цивільних Харківської області  та об’єктів інфраструктури 16 КАБів, 3 ракети різного типу та FPV-дрон. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, 4 серпня вночі ворог обстріляв с. Піщане Чугуївської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

Минулої доби під обстрілом опинився Харків, там влучання по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань. 

У Чугуєві внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура, а на Куп'янщині через обстріли горіла трава.

Також ворог обстріляв Куп'янськ, там горів приватний будинок та дві господарчі споруди. По населених пунктах Куп'янщини ворог завдав авіаударів. Горіли будинки. У Малому Бурлуку виникла масштабна пожежа.

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies