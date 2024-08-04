Армія РФ за добу завдала майже 500 ударів по Запорізькій області

Минулої доби російська армія атакувала 16 населених населених пуктів Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"продовж доби окупанти 498 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів", — повідомив Федоров.

За словами Федорова, ворог завдав трьох авіаційних ударів по Павлівці та Білогір’ю. Крім того, 275 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Успенівку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Верхню Терсу,

За добу 208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Окупанти з РСЗВ 12 разів обстріляли Гуляйполе, Омельник, Новоандріївку, Роботине та Новоданилівку.

За інформацією ОВА, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі внаслідок обстрілів не постраждали.

Сили оборони знищили ворожі безпілотники в межах Запорізької області.