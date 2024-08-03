Головне за суботу, 3 серпня: олімпійське золото українських шаблісток, 102 боєзіткнення, потоплення "Ростова-на Дону"

Бойові дії на Донеччині, 102 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 892-й день повномасштабної війни.

Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.

На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу!

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008.

Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 від початку цієї доби відбулося 102 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України трьох ударів шістьма ракетами та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 серпня – в новині.

У Генштабі також повідомили, що Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога, розташованими в окупованому Криму.

“За підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф””, ‒ йдеться у повідомленні.

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Унаслідок влучання човен затонув на місці.

Унаслідок повторного удару по місту Покровськ Донецької області загинула щонайменше одна людина, ще двоє поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Це вже друга атака на місто за сьогодні. Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень", — повідомив він.

Вадим Філашкін вкотре закликав місцеве населення евакуюватися із прифронтових населених пунктів.

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги, повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін.

“Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін.

Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.

Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.

Завтра відключення застосовуватись не будуть, повідомили в Укренерго.

Громадян просять, за можливості, користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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