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Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали два чоловіки

Одного з них госпіталізували.

Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали два чоловіки
Фото: Wikimapia

Протягом дня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 

Під ворожий обстріл у селищі Садове потрапив 57-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. 

Бригада “екстренки” надала потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. 

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У Дніпровському районі міста Херсон внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік. Його шпиталізували із вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями грудної клітки. 

Нині потерпілому надають всю необхідну допомогу.

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