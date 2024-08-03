Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали два чоловіки

Одного з них госпіталізували.

Протягом дня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Під ворожий обстріл у селищі Садове потрапив 57-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Бригада “екстренки” надала потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

У Дніпровському районі міста Херсон внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік. Його шпиталізували із вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями грудної клітки.

Нині потерпілому надають всю необхідну допомогу.