Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали два чоловіки

Протягом дня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Під ворожий обстріл у селищі Садове потрапив 57-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.
Бригада “екстренки” надала потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
У Дніпровському районі міста Херсон внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік. Його шпиталізували із вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями грудної клітки.
Нині потерпілому надають всю необхідну допомогу.
- Армія РФ атакувала сьогодні дроном селище Зимівник біля Херсона, поранений чоловік. 68-річного чоловіка доправили до лікарні.