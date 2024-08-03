Завтра в Україні світло не відключатимуть

Завтра відключення застосовуватись не будуть, повідомили в Укренерго.
Громадян просять, за можливості, користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
“При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.
- Майже тиждень Укренерго не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо її вистачає на всі потреби. Водночас компанія веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії. Наразі ведуться розмови з Польщею.
- В Укренерго також заявили, що найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними відключеннями світла. Водночас, обстріли можуть внести свої корективи у ці прогнози.
- Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.