Завтра в Україні світло не відключатимуть

Громадян просять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

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Завтра відключення застосовуватись не будуть, повідомили в Укренерго.

Громадян просять, за можливості, користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

“При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.