Укренерго анонсувало ще один день без відключень світла

Українців закликали користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.

У суботу, 3 серпня, відключення не прогнозуються.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії зазначили, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.

НЕК закликала українців за можливості користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.