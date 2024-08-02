Укренерго анонсувало ще один день без відключень світла

У суботу, 3 серпня, відключення не прогнозуються.
Про це повідомило Укренерго.
У компанії зазначили, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.
НЕК закликала українців за можливості користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.
- Днями радник прем’єр-міністра, заступник голови Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що ситуація в енергосистемі стабілізується.
- За його словами, якщо не буде обстрілів – у найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі.
- 30 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.