Шмигаль: на гуманітарне розмінування виділяють 3,5 млрд гривень

Вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів.

На гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель Кабмін виділяє 3,5 мільярди гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів сільгоспземель.

"Це неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам", – зазначив глава уряду.

Також він сказав, що держава виділяє 3,5 млрд грн на проект гуманітарного розмінування.

Шмигаль заявив, що вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 – законтрактовано.

"Наше завдання – якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання", – додав прем'єр.

У липні Рада скасувала митні збори для товарів, необхідних для виробництва та ремонту машин розмінування.

За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель.