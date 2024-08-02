Шмигаль: на гуманітарне розмінування виділяють 3,5 млрд гривень

На гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель Кабмін виділяє 3,5 мільярди гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
За його словами, вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів сільгоспземель.
"Це неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам", – зазначив глава уряду.
Також він сказав, що держава виділяє 3,5 млрд грн на проект гуманітарного розмінування.
Шмигаль заявив, що вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 – законтрактовано.
"Наше завдання – якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання", – додав прем'єр.
У липні Рада скасувала митні збори для товарів, необхідних для виробництва та ремонту машин розмінування.
За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель.